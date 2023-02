AEX start handelsweek vermoedelijk neutraal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index kwamen een uur voor de beursgong niet van hun plaats. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog anderhalf procent lager op een slotstand van 752,22 punten. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 verloor op weekbasis ruim een procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaf als verklaring voor het terughoudende sentiment op de mondiale aandelenbeurzen de aanhoudende onzekerheid over hoe ver centrale banken moeten gaan in het verhogen van de rentes. Afgelopen week was de rentevrees weer terug, na de vrijgave van een zeer sterk banenrapport in de VS aan het einde van de voorafgaande handelsweek. De veerkrachtige arbeidsmarkt suggereert dat de economie goed blijft liggen, ondanks de monetaire verkrapping van de Federal Reserve. Sommige beleggers vrezen dat dit de Fed een vrijbrief geeft om de rente verder te verhogen dan de markt momenteel verwacht. De inflatie koelt momenteel weliswaar flink af, maar centraal bankiers waarschuwen dat de onderliggende inflatie nog te hoog is. "De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal niet gemakkelijk zijn", volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom. Op macro-economisch vlak zullen deze week alle ogen gericht zijn op de Amerikaanse inflatie in januari, die dinsdagmiddag om 14:30 uur wordt vrijgegeven. Azië en olie In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend in het rood met als negatieve uitschieters de beurzen in Tokio en Seoel met verliezen van maximaal krap een procent. De Shanghai Composite koerst wel ongeveer een half procent hoger. De Amerikaanse olie-future geeft daarnaast ongeveer een procent prijs. Vrijdag won de future juist nog twee procent op bijna 80 dollar per vat, na de bekendmaking door Rusland dat het de olieproductie vanaf maart met 5 procent gaat verlagen. Op weekbasis werd WTI afgelopen week bijna 9 procent duurder. De macro economische- en bedrijfsagenda is traditioneel op maandag vrijwel leeg. Bedrijfsnieuws Alumexx houdt op vrijdag 24 maart 2023 een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag 0,2 procent op 4.090,46 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.869,27 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 11.718,12 punten. Bron: ABM Financial News

