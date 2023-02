Minder faillissementen in januari Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in januari gedaald. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal failliete bedrijven daalde van 263 in december naar 228 in januari. In november ging het om 226 faillissementen, na 217 in oktober. Het aantal faillissementen bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. Bron: ABM Financial News

