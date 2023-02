Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde, maar per saldo iets lagere opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX en een min van 4 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd. Beleggers zijn er niet langer gerust op dat de inflatie snel verder zal vertragen, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal niet gemakkelijk zijn", volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom.

Wiersma zag de rentes op Amerikaanse staatsobligaties oplopen. Veel analisten zien dat als een verklaring voor de daling op de aandelenbeurzen, zo stelde de expert van ING. "Maar wij zien dit meer als een correctie op de rentedaling sinds het begin van dit jaar."

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor Britse groeicijfers. De economie in het Verenigd Koninkrijk bleef in het vierde kwartaal steken op nulgroei.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de uitdagingen voor de Britse economie in de komende 3 tot 6 maanden, "nu het land worstelt met stakingen en inflatie, die nog steeds hardnekkig boven de 10 procent ligt."



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Adidas na cijfers maar bijna 11 procent onderuit. Adidas rekent voor 2023 op een miljoenenverlies als gevolg van de kosten die het vermoedelijk zal maken om producten af te schrijven van het Yeezy-label van Kanye West. "We presteren momenteel niet zoals het hoort”, zei de topman van Adidas donderdagavond bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Ook Zalando stond onder druk, het aandeel daalde ruim 7 procent. De winsten in de DAX waren beperkt. Alleen Fresenius Medical Care sloot overtuigend hoger.

Banken en tech hadden het vrijdag ook zwaar. Deutsche Bank daalde in Frankfurt ruim 3 procent en Infineon 2,6 procent. In Parijs verloor STMicroelectronics 2,6 procent. ASML leverde in Amsterdam 2,5 procent in.

ING verloor bijna een procent en BNP Paribas ruim een procent.

Energie-aandelen deden wel goede zaken. TotalEnergies won ruim 2,5 procent in de CAC 40, net achter koploper Thales. Shell steeg ook meer dan 2 procent.

Euro STOXX 50 4.197,35 (-1,2%)

STOXX Europe 600 457,89 (-1,0%)

DAX 15.307,98 (-1,4%)

CAC 40 7.129,73 (-0,8%)

FTSE 100 7.882,45 (-0,4%)

SMI 11.130,46 (-0,8%)

AEX 752,22 (-0,6%)

BEL 20 3.887,49 (-0,9%)

FTSE MIB 27.268,17 (-0,9%)

IBEX 35 9.117,40 (-1,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, maar op weekbasis verloren de indexen terrein.

De Nasdaq voelde afgelopen week de pijn van de oplopende obligatierentes en verloor ruim 2 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 3,743 procent.

Het feit dat diverse Fed-prominenten, onder wie Jerome Powell, bij hun eerdere boodschap bleven deze week, voorkwam dat de aandelenmarkten afgelopen week van een klif stortten, volgens Gene Goldman van Cetera Financial Group. "Er waren geen verrassingen van de Fed."

Ondertussen bevindt de Amerikaanse consument zich in een relatief goede positie, volgens Geoff Dailey van BNP Paribas Asset Management. Hij wees op een "mooie loongroei" in een "robuuste" banenmarkt en desinflatietrends in de goederensector.

Maar dat de inflatie nog altijd niet is waar die zijn moet, lieten data van de Universiteit van Michigan vrijdag zien. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,2 procent, van 3,9 procent eind vorige maand. Daarbij steeg het consumentenvertrouwen wel door, naar het hoogste niveau in bijna een jaar.

Volgens Benjamin Jeffreys van BMO zijn de inflatiedata van de Universiteit van Michigan "verontrustend voor de Fed".

En BNP Paribas stelt dat de inflatieverwachtingen over het algemeen zeer goed verankerd zijn.

"Wij verwachten nog twee verhogingen en daarna waarschijnlijk een pauze. We voorzien geen verlaging dit jaar", aldus Dailey.

WTI-olie steeg vrijdag ruim 2 procent in waarde en op weekbasis zelfs bijna 9 procent. Rusland maakte vrijdag bekend dat het de olieproductie vanaf maart met 5 procent gaat verlagen. Analisten wezen op de relatief kleine omvang van de productieverlaging, die vermoedelijk niet zal leiden tot aanhoudend hogere prijzen voor de consument.

Als de olieprijs boven 83 dollar weet uit te breken, dan zou dit de markten een nieuwe impuls kunnen geven, aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Bedrijfsnieuws

PayPal sloot 3 procent hoger, nadat uit de resultaten van de Amerikaanse betaaldienst bleek dat het concern in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaalde.

Lyft verloor ruim 36 procent. De Amerikaanse taxidienst is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. Veel analisten, onder wie die van JPMorgan, verlaagden na deze cijfers hun advies voor het aandeel.

Online-reisbureau Expedia daalde 8,5 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal.

News Corp eindigde ruim 9 procent lager. De eigenaar van The Wall Street Journal is van plan om het personeelsbestand met 5 procent terug te brengen.

Yelp steeg meer dan 3 procent. Het internetbedrijf rekent voor 2023 op een omzet van 1,29 tot 1,31 miljard dollar. Analisten rekenden op iets minder dan 1,29 miljard dollar. In 2022 boekte Yelp een omzet van 1,2 miljard dollar.

Cloudflare won ruim 3 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een kleiner verlies rapporteerde en zei dat het verwacht dat de omzet in 2023 op minstens 1,33 miljard dollar zal uitkomen.

S&P 500 index 4.090,46 (+0,2%)

Dow Jones index 33.869,27 (+0,5%)

Nasdaq Composite 11.718,12 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 27.409,70 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.281,94 (+1,0%)

Hang Seng 21.130,44 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0688. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0681.

USD/JPY Yen 132,16

EUR/USD Euro 1,0668

EUR/JPY Yen 141,01

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten