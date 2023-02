Enorme drukke cijferweek in verschiet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Na een drukke week met veel cijfers, wordt het komende week niet anders. De beursagenda zit vol met bedrijfsresultaten.

In Nederland start de week rustig, met maandag geen cijfers op de agenda. Dinsdag volgen OCI en Randstad, en woensdag is het een stuk drukker met als belangrijkste namen Ahold Delhaize, Heineken en Vopak, maar ook de kleinere aandelen Alfen en CM.com.

Donderdag is het dringen geblazen op Beursplein 5 met Arcadis, BAM, DSM, NN Group, Ordina, RELX en Vastned.

Vrijdag kan de markt weer wat op adem komen met cijfers van Air France-KLM, Heijmans en Brunel.

In Brussel komt het cijferseizoen ook op gang. Maandag, dinsdag en woensdag is het rustig, met alleen de vastgoedaandelen Vastned Retail Belgium, Intervest en Nextensa, maar op donderdag volgen Umicore, Telenet en Sipef en op vrijdag is de beurt aan Proximus, EVS en Cofinimmo.

Internationaal, en dan vooral in de VS, is een groot deel van het cijferseizoen inmiddels achter de rug. Belangrijke namen voor komende week zijn dinsdag Coca-Cola en Kraft Heinz, en voor aandeelhouders van Philips wellicht ook Siemens Healthineers.

Op donderdag trekken Orange en Deere de aandacht. Voor de halfgeleidermarkt zijn de cijfers van Applied Materials interessant en voor Just Eat Takeaway die van concurrent DoorDash.

Vrijdag is verzekeraar Allianz aan de beurt, net als de Franse autofabrikant Renault.

De macro-agenda is ook aardig gevuld. De groeiraming van de eurozone op dinsdag en het maandrapport van OPEC zullen de aandacht trekken, maar het zal vooral gaan over de Amerikaanse inflatie die dag.

De markt rekent erop dat de inflatie en kerninflatie in de VS in januari verder zijn afgekoeld. Afgelopen week waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell echter dat het "disinflatoir proces nog een lange weg te gaan heeft."

De markt is momenteel verdeeld over het vervolg van het Amerikaanse rentebeleid, waarbij een deel nog steeds hoopt dat er later dit jaar renteverlagingen volgen.

"Aangezien de markten voor de volgende vergadering in maart nog een verhoging met 25 basispunten verwachten, kunnen de inflatiecijfers voor januari helpen bepalen hoeveel renteverhogingen er daarna nog in het verschiet liggen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Woensdag zijn het de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie. Donderdag let de markt op de Amerikaanse steunaanvragen en de producentenprijzen.

Op vrijdag tot slot zijn er inflatiecijfers in Frankrijk en de leidende indicatoren in de VS.