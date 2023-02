Meta bereidt nieuwe ontslagronde voor - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meta heeft de afronding van de budgetten van meerdere teams uitgesteld terwijl het een nieuwe ontslagronde voorbereidt. Dit meldde de Financial Times dit weekend op basis van ingewijden bij het Amerikaanse social mediabedrijf. Meta, eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp, schrapte in november al ruim 11.000 banen, toen zo'n 13 procent van zijn personeelsbestand. Twee Meta-werknemers die bekend zijn met de situatie vertelden de krant dat er de afgelopen weken een gebrek aan duidelijkheid was over budgetten of toekomstige personeelsbezetting. Beslissingen en projecten die gewoonlijk in een paar dagen worden goedgekeurd, nemen nu in sommige gevallen een maand in beslag, zelfs op belangrijke gebieden als de metaverse en advertenties, volgens de bronnen. "Het is een puinhoop", citeert de Financial Times een van de werknemers. Eerder deze maand zei CEO Mark Zuckerberg nog dat Meta blijft werken om de kosten onder controle te krijgen. 2023 moet voor het bedrijf "het jaar van de efficiëntie" worden, aldus Zuckerberg. Bron: ABM Financial News

