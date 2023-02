Valuta: inflatiestrijd nog niet gestreden

(ABM FN-Dow Jones) Het is nog te vroeg om de overwinning op inflatie af te roepen, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Hij wijst op de Spaanse inflatie die een "wake-up call" moet zijn. De consumentenprijzen in Spanje stegen in januari van 5,7 naar 5,8 procent. Het was voor het eerst sinds de zomer dat de inflatie in het land weer opliep.

"Iets wat de Europese Centrale Bank (ECB) wel eens zorgen zou kunnen baren", aldus Derks, ook omdat de voor de centrale banken zo belangrijke kerninflatie geen betere trend lijkt te volgen. Die liep in Spanje in januari op naar 7,5 procent, van 7,0 procent in de maand ervoor.

"De strijd tegen de hoge inflatie is volgens ons nog lang niet gestreden", waarschuwt Derks. Volgens hem is de geschiedenis "bezaaid met centrale banken die te vroeg de overwinning hebben uitgeroepen", waarop een "langere en meer ondermijnende inflatiegolf" volgde.

Derks denkt niet dat de ECB en Federal Reserve een dergelijk risico willen nemen. Met name de Fed heeft daarbij ook te maken met de financiële markten, die vaak "verkeerde veronderstellingen maken over wat er komen gaat", aldus de valutaspecialist.

Kijkend naar de valutamarkten, verwacht Derks dat de dollar dit kwartaal "ondermaats" zal presteren. Markten lijken op korte termijn een meer hawkish ECB in te prijzen, wat de euro steunt.

"Op lange termijn kan het verschil in monetair beleid een rol spelen, met een verwachte eindrente van 5 procent in de Verenigde Staten en ongeveer 3 procent in de eurozone", aldus Derks, die niet verwacht dat dit de komende maanden een enorme impact heeft op de valutamarkten.

Daar waar de consensus verwacht dat de euro/dollar eind 2023 rond de 1,10 zal uitkomen, rekent Derks op een niveau van 1,15 tot 1,18 dollar, "nu de recessievrees en de energiezorgen verdwijnen."

Verder rekent Derks op een "massale stimulans" in China in de komende twee maanden, van mogelijk 5 tot 10 procent van het bruto binnenlands product.

"Dat zal gunstig zijn voor de risicobereidheid op de valutamarkt en voor de economie van de eurozone vanaf het tweede halfjaar. Uiteindelijk zou dit de netto long posities op de euro kunnen aanwakkeren", aldus de marktkenner.