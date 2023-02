FIS denkt aan opsplitsen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank- en betalingsconglomeraat Fidelity National Information Services is bezig met de voorbereidingen om op te splitsen. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag op basis van ingewijden. FIS wil zijn merchant tak, die betalingen voor bedrijven verwerkt, belastingvrij afsplitsen, volgens de bronnen. Daarbij wordt ook gekeken naar een eventuele verkoop. Een groot deel van de merchant divisie bestaat uit Worldpay, dat FIS in 2019 kocht voor 43 miljard dollar. Sindsdien verloren de aandelen van het bedrijf meer dan de helft van hun waarde en is de marktkapitalisatie afgenomen tot 45 miljard dollar. Het bedrijf uit Florida vecht om te kunnen blijven concurreren met oude en nieuwe fintechbedrijven die betere en goedkopere diensten beloven. Volgens Reuters kondigt FIS de plannen op zijn vroegst volgende week aan, samen met de resultaten van een strategisch onderzoek dat het eerder liet uitvoeren. Op 15 februari publiceert FIS kwartaalcijfers. Het bedrijf wilde tegenover het persbureau geen reactie geven. Bron: ABM Financial News

