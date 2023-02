Moody's verlaagt rating Oekraine Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft de kredietrating van Oekraïne verlaagd van Caa3 tot Ca, met een stabiele outlook. Dit meldde de Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar vrijdagavond laat.



Moody's wijst erop dat de overheidsschuld van Oekraïne onhoudbaar dreigt te worden tegen de achtergrond van de langdurige oorlog met Rusland en de gevolgen daarvan voor de economie en de overheidsfinanciën. De Oekraïense overheidsschuld neemt snel toe, aldus Moody's, "met opwaartse risico's voor het schuldverloop." Ondanks de financiële steun van internationale partners verwacht het ratingbureau dat de oorlog de Oekraïense overheidsfinanciën en externe positie onder zware druk zal blijven zetten. Bron: ABM Financial News

