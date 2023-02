Wall Street houdt winst vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, maar op weekbasis verloren de indexen terrein. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.090,46 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.869,27 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 11.718,12 punten. De Nasdaq voelde afgelopen week de pijn van de oplopende obligatierentes en verloor ruim 2 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 3,743 procent. Het feit dat diverse Fed-prominenten, onder wie Jerome Powell, bij hun eerdere boodschap bleven deze week, voorkwam dat de aandelenmarkten afgelopen week van een klif stortten, volgens Gene Goldman van Cetera Financial Group. "Er waren geen verrassingen van de Fed." Ondertussen bevindt de Amerikaanse consument zich in een relatief goede positie, volgens Geoff Dailey van BNP Paribas Asset Management. Hij wees op een "mooie loongroei" in een "robuuste" banenmarkt en desinflatietrends in de goederensector. Maar dat de inflatie nog altijd niet is waar die zijn moet, lieten data van de Universiteit van Michigan vrijdag zien. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,2 procent, van 3,9 procent eind vorige maand. Daarbij steeg het consumentenvertrouwen wel door, naar het hoogste niveau in bijna een jaar. Volgens Benjamin Jeffreys van BMO zijn de inflatiedata van de Universiteit van Michigan "verontrustend voor de Fed". En BNP Paribas stelt dat de inflatieverwachtingen over het algemeen zeer goed verankerd zijn. "Wij verwachten nog twee verhogingen en daarna waarschijnlijk een pauze. We voorzien geen verlaging dit jaar", aldus Dailey. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0681. WTI-olie steeg vrijdag ruim 2 procent in waarde en op weekbasis zelfs bijna 9 procent. Rusland maakte vrijdag bekend dat het de olieproductie vanaf maart met 5 procent gaat verlagen. Analisten wezen op de relatief kleine omvang van de productieverlaging, die vermoedelijk niet zal leiden tot aanhoudend hogere prijzen voor de consument. Als de olieprijs boven 83 dollar weet uit te breken, dan zou dit de markten een nieuwe impuls kunnen geven, aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Bedrijfsnieuws PayPal sloot 3 procent hoger, nadat uit de resultaten van de Amerikaanse betaaldienst bleek dat het concern in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaalde. Lyft verloor ruim 36 procent. De Amerikaanse taxidienst is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. Veel analisten, onder wie die van JPMorgan, verlaagden na deze cijfers hun advies voor het aandeel. Online-reisbureau Expedia daalde 8,5 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. News Corp eindigde ruim 9 procent lager. De eigenaar van The Wall Street Journal is van plan om het personeelsbestand met 5 procent terug te brengen. Yelp steeg meer dan 3 procent. Het internetbedrijf rekent voor 2023 op een omzet van 1,29 tot 1,31 miljard dollar. Analisten rekenden op iets minder dan 1,29 miljard dollar. In 2022 boekte Yelp een omzet van 1,2 miljard dollar. Cloudflare won ruim 3 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een kleiner verlies rapporteerde en zei dat het verwacht dat de omzet in 2023 op minstens 1,33 miljard dollar zal uitkomen. Bron: ABM Financial News

