AEX kampt opnieuw met rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Met een slot van 752,22 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 1,5 procent. Vorige week vrijdag steeg de index nog bijna 2 procent tot 763,86 punten.

Volgens analist Salah Bouhmidi van IG Nederland zijn er fundamenteel gezien grote twijfels, maar "als een duurzame uitbraak boven de 760 punten lukt, worden nieuwe koopsignalen afgegeven."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees naar de aanhoudende onzekerheid over hoe ver centrale banken moeten gaan in het verhogen van de rentes. "Hierdoor laveren beleggers tussen de positieve gedachte dat er binnenkort een rentepiek zal zijn gevolgd door renteverlagingen later in het jaar en de negatieve gedachte dat de rentes voor langere tijd hoog blijven", aldus Hewson.

Deze week was de rentevrees weer helemaal terug, na het sterke banenrapport uit de VS vorige week vrijdag. De banendata suggereren dat de economie goed blijft liggen, ondanks de monetaire verkrapping van de Federal Reserve.

Beleggers vrezen dat dit de Fed een vrijbrief geeft om de rente verder te verhogen dan de markt momenteel verwacht, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die ook wees op de geopolitieke spanningen tussen de VS en China die zijn opgelaaid nadat eind vorige week een vermeende spionageballon van China boven Amerikaans luchtgebied zweefde en die werd neergehaald.

Met de onduidelijkheid over het rentebeleid in het achterhoofd, was er afgelopen week extra aandacht voor een paneldiscussie bij de Economic Club of Washington waar Fed-voorzitter Jerome Powell aan deelnam.

"Een uitgelezen kans om duidelijkheid te verschaffen over het monetaire beleid van de Fed", volgens Aslam.

Maar beleggers werden er niet veel wijzer uit. Powell zei dat beleggers erop kunnen rekenen dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het desinflatieproces gestart is. Beleggers hopen dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente weer kan verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

Volgens analisten van SEB waarschuwde Powell echter ook dat de strijd tegen inflatie tijd kost.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", waarschuwde Powell. Ook collega-beleidsmakers bij de Fed waarschuwden afgelopen week dat de rente nog verder omhoog moet.

Komende week worden daarom Amerikaanse inflatiecijfers belangrijk. De markt rekent erop dat de inflatie en kerninflatie in de VS in januari verder zijn afgekoeld.

"Aangezien de markten voor de volgende vergadering in maart nog een verhoging met 25 basispunten verwachten, kunnen de inflatiecijfers voor januari helpen bepalen hoeveel renteverhogingen er daarna nog in het verschiet liggen", aldus Hewson.

ECB houdt voorlopig vast aan stevige renteverhogingen

Ondertussen blijft de toon die de Europese centrale bankiers aanslaan agressief. Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, wees op het feit dat verschillende beleidsmakers blijven aangeven dat de Europese Centrale Bank na maart opnieuw zal toeslaan door de rente te verhogen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor Klaas Knot, voorzitter van De Nederlandsche Bank, die afgelopen week zei dat als de onderliggende inflatiedruk niet aanzienlijk afneemt, er ook in mei een renteverhoging van 50 basispunten komt.

"Als we een duidelijke en beslissende kentering in de dynamiek van de onderliggende inflatie zien, dan verwacht ik dat we naar kleinere stappen overgaan", aldus Knot woensdag tegen Market News.

"Dit zou in de praktijk betekenen dat de ECB de rente in maart en mei met [in totaal] nog eens 100 basispunten zou verhogen alvorens het tempo te vertragen”, volgens Keppenne.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0670 en daarmee ruim een procent lager dan een week geleden.

WTI-olie kostte vrijdag zo'n 79,50 dollar en werd daarmee op weekbasis 8,5 procent duurder. De olieprijzen werden gesteund door berichten dat Rusland de productie in maart gaat verlagen.

Stijgers en dalers

Shell ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een plus van ruim 6,5 procent. Hekkensluiter Adyen daalde meer dan 18 procent na cijfers. De resultaten over de tweede jaarhelft van 2022 schoten tekort. Volgens Morgan Stanley investeert het techbedrijf flink in het aannemen van nieuw personeel, wat margedruk betekent voor 2023. Volgens de analisten moet de consensus met 22 procent omlaag.

Halfgeleiders ASMI, ASML en Besi verloren ruim 4 tot 6 procent. Kepler Cheuvreux is wel te spreken over de Nederlandse halfgeleideraandelen en plakte afgelopen week een koopadvies op ASMI en Besi, terwijl ASML een Houden advies kreeg, omdat dit aandeel na een flinke rally inmiddels wel correct is gewaardeerd.

AkzoNobel daalde op weekbasis ruim 4 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de outlook van Akzo grofweg conform verwachting.

Aegon steeg op weekbasis juist 2,5 procent na het openen van de boeken. Vooral de aankondiging van een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 200 miljoen euro was een verrassing, zo stelde ING.

De kwartaalcijfers van ArcelorMittal werden uiteindelijk niet beloond. Het aandeel verloor afgelopen week ruim 5 procent. Unilever steeg een half procent na het presenteren van de kwartaalcijfers.

In de AMX won ABN AMRO bijna 12 procent na resultaten. Jefferies sprak van een sterke prestatie in het vierde kwartaal. Jefferies denkt dat de analistenconsensus voor 2023 op basis van de rapportage van vandaag iets omhoog kan en KBC Securities verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 13,80 naar 15,00 euro. Vrijdag zette UBS het aandeel op de kooplijst en meldde NLFI dat Nederland het belang in ABN AMRO gaat verlagen tot onder de 50 procent.

In de Midkap was Fagron de uitblinker met een koerswinst van dik 15 procent op weekbasis. Degroof Petercam sprak van overtuigende cijfers van de magistrale bereider.

Flow Traders deed ook goede zaken na het openen van de boeken en won meer dan 3 procent. Vooral de sterke marge in de VS verraste de analisten.

Galapagos leverde afgelopen week ruim 7,5 procent in. Galapagos besloot op basis van nieuwe studieresultaten af te zien van de indiening van een aanvraag bij de Europese toezichthouder voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn. Een teleurstelling, oordeelde zakenbank Jefferies. Galapagos presenteerde wel bemoedigende eerste gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van CAR-T kandidaat GLPG5201, als potentiële behandeling tegen een bepaald type leukemie.

Aperam kon niet overtuigen met de kwartaalcijfers en daalde op weekbasis ruim 6,5 procent. Just Eat Takeaway belandde onderaan in de Midkap met een verlies op weekbasis van meer dan 11 procent.

Wereldhave steeg in de AScX meer dan 3 procent. Het vastgoedbedrijf wist de opwaarts bijgestelde outlook voor 2022 te halen en was ook positief over 2023. Wereldhave stelde ook een dividendverhoging in het vooruitzicht.

Bouwers Heijmans en BAM, die komende week de boeken openen, gingen afgelopen week aan kop, met winsten van respectievelijk 4 en bijna 7 procent. CM.com droeg met een verlies van ruim 10 procent op weekbasis de spreekwoordelijke rode lantaarn.

De resultaten van Marel waren volgens zakenbank Jefferies veel beter dan verwacht. En dat werd beloond met een koerswinst van 8,5 procent op weekbasis.

Het lokaal genoteerde MotorK werd bijna 58 procent duurder. Lucerne meldde vorig weekend een kapitaalbelang van 3,01 procent in MotorK.