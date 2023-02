Olieprijs stijgt op bericht Russische productie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 79,72 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 9 procent duurder. Rusland maakte vandaag bekend dat het de olieproductie vanaf maart met 5 procent gaat verlagen, waarmee president Poetin zijn dreigement om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen westerse oliesancties waarmaakt. Analisten wezen echter op de relatief kleine omvang van de productieverlaging, die vermoedelijk niet zal leiden tot aanhoudend hogere prijzen voor de consument. "De markt kent nog veel neerwaarts risico. De Chinese vraag [naar olie] heeft moeite om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen [en] op de korte termijn blijven de wekelijkse Amerikaanse voorraadgegevens een stijging van de ruwe olievoorraden aangeven", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric. Marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland wijst op de "grote volatiliteit" op de oliemarkt. Sinds december beweegt WTI in een vrij krappe bandbreedte. Als de olieprijs boven 83 dollar weet uit te breken, dan zou dit de markten een nieuwe impuls kunnen geven, aldus Bouhmidi. "Historisch gezien kunnen we in februari een opvallende positieve trend waarnemen. In 18 van de afgelopen 25 jaar zijn de WTI-olieprijzen in februari gestegen met een gemiddeld rendement van 5,56 procent en is het een van de beste periodes van het jaar", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

