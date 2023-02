Alumexx roept BAVA bijeen voor overnames Euroscaffold en ASC Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx houdt op vrijdag 24 maart 2023 een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Dit meldde het bedrijf vrijdagavond. Volgens Alumexx zijn de due diligence onderzoeken voor de beoogde overnames succesvol afgerond. De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt 21,7 miljoen euro en is gebaseerd op een multiple van 5,5x de totale EBITDA over 2021 van de beide bedrijven, aldus Alumexx. Verder is een gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank beschikbaar van 16,6 miljoen euro. De overnamefinanciering wordt gevraagd in de vorm van twee 5-jarige leningen van in totaal 14,6 miljoen euro en een werkkapitaalkrediet van 2,0 miljoen euro, zei Alumexx vrijdag. Daarbij wordt een bedrag van 1,8 miljoen euro aan bestaande bankfinanciering afgelost. Het resterende deel van de bankfinanciering betreft financial leases van 1 miljoen euro die niet worden afgelost, volgens het bedrijf, dat daarmee per saldo een ruime liquiditeitsbuffer heeft van circa 1 miljoen euro. Om de rest van de overnamesom te financieren geeft Alumexx nieuwe aandelen A uit ter waarde van 2,7 miljoen euro aan de aandeelhouders van Euroscaffold. Het gaat om 3,7 miljoen aandelen tegen 0,73 euro per aandeel. De aandeelhouders van ASC Group ontvangen 10 cumulatief preferente aandelen ter waarde van van 5,5 miljoen euro, vermeerderd met de waarde van de RC schuld van de moedermaatschappij van ASC Group, zijnde 1,8 miljoen euro. "In verband met de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen wordt een voorstel tot statutenwijziging aan de BAVA voorgelegd", aldus Alumexx. Daarnaast zijn er earn-out regelingen van maximaal 510.000 per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2027 voor de verkopers van Euroscaffold en ASC Group tezamen. De afronding van de overnames zal naar verwachting ultimo maart 2023 plaatsvinden, "onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring voor de overnames door de aandeelhouders van Alumexx en onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie met verkopers", aldus Alumexx. De verwachting is dat de transactie binnen afzienbare termijn een positief effect zal hebben op de winst per aandeel van het bedrijf. "De drukkende effecten van het hogere aantal aandelen en de hogere financieringslasten worden naar verwachting reeds in 2023 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere verwachte winstgevendheid van de nieuwe combinatie. De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel", aldus Alumexx. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate, zodat het bedrijf na beide overnames, de robuuste omvang zal hebben die past bij een beursnotering. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven bedroeg in 2021 circa 38 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

