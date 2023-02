Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 1,0 procent tot 457,89 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,4 procent op 15.307,98 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,8 procent bij een stand van 7.129,73 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.882,45 punten. "Op Wall Street waren beleggers er gisteren ineens niet gerust op dat de inflatie snel verder zal vertragen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het negatieve sentiment zette vanochtend door op zowel de Aziatische als de Europese beurzen. "De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal niet gemakkelijk zijn", volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom. Wiersma zag de rentes op Amerikaanse staatsobligaties oplopen. Veel analisten zien dat als een verklaring voor de daling op de aandelenbeurzen, zo stelde de expert van ING. "Maar wij zien dit meer als een correctie op de rentedaling sinds het begin van dit jaar." De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 2,365 procent en de Amerikaanse variant op 3,723 procent. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Britse groeicijfers. De economie in het Verenigd Koninkrijk bleef in het vierde kwartaal steken op nulgroei. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de uitdagingen voor de Britse economie in de komende 3 tot 6 maanden, "nu het land worstelt met stakingen en inflatie, die nog steeds hardnekkig boven de 10 procent ligt." De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0678. WTI-olie werd ruim 2 procent duurder. Rusland kondigde een verlaging van de olieproductie aan.



Bedrijfsnieuws In Frankfurt ging Adidas na cijfers maar bijna 11 procent onderuit. Adidas rekent voor 2023 op een miljoenenverlies als gevolg van de kosten die het vermoedelijk zal maken om producten af te schrijven van het Yeezy-label van Kanye West. "We presteren momenteel niet zoals het hoort”, zei de topman van Adidas donderdagavond bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Ook Zalando stond onder druk, het aandeel daalde ruim 7 procent. De winsten in de DAX waren beperkt. Alleen Fresenius Medical Care sloot overtuigend hoger. Banken en tech hadden het vrijdag ook zwaar. Deutsche Bank daalde in Frankfurt ruim 3 procent en Infineon 2,6 procent. In Parijs verloor STMicroelectronics 2,6 procent. ASML leverde in Amsterdam 2,5 procent in. ING verloor bijna een procent en BNP Paribas ruim een procent. Energie-aandelen deden wel goede zaken. TotalEnergies won ruim 2,5 procent in de CAC 40, net achter koploper Thales. Shell steeg ook meer dan 2 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, waarbij de Nasdaq voornamelijk onder druk stond. Bron: ABM Financial News

