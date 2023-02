Rode AEX ondanks koerswinst Shell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, ondanks de koerswinst van Shell.



De AEX index daalde 0,6 procent tot 752,22 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,6 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,9 procent.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management boekt het Damrak de ene dag een lichte winst om deze de volgende dag weer weg te geven, waardoor de AEX per saldo rond de 750 punten blijft schommelen.

De bedrijfscijfers zijn volgens de beleggingsadviseur vooalsnog netjes en de echte onrust in de markt is volgens Schutte inmiddels wel weg. Hij had niet verwacht dat de markt zo makkelijk opwaarts zou stomen en dat dit ook langere tijd stand zou houden. "Misschien dat beleggers onderwogen in aandelen zaten en is dat inmiddels neutraal", zei Schutte.

Veel aandacht was er vandaag voor Rusland, dat dreigt zijn olieproductie te verlagen. "Dit is natuurlijk één van de manieren om Europa onder druk te zetten. Ook met het oog op de inflatie", aldus Schutte. Olie werd vrijdag 2,1 procent duurder.

In de VS bleek het consumentenvertrouwen verder gestegen, maar de inflatieverwachting liep ook op. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,2 procent, van 3,9 procent eind vorige maand. Volgende week staan er weer nieuwe inflatiecijfers in de VS op de agenda

De euro/dollar noteerde op 1,0678. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0736 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 5 basispunten tot 3,716 procent.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 6 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Shell met een winst van 2,9 procent, dankzij de hogere olieprijs. KPN won 1,1 procent, terwijl Unilever 0,6 procent steeg.

Besi was met een verlies van 4,2 procent de sterkste daler. Sectorgenoot ASMI verloor 2,0 procent, terwijl ASML ook 2,5 procent daalde.

In de AMX daalde Galapagos 0,1 procent. Het biotechbedrijf presenteerde bemoedigende eerste studieresultaten over de veiligheid en werkzaamheid van de point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201. Op donderdag ging het aandeel hard onderuit na een nieuwe tegenvaller rond filgotinib.

Vopak won 1,3 procent.

Aperam daalde 7,4 procent na het overleggen van cijfers. Degroof Petercam sprak van een bemoedigende outlook voor het lopende kwartaal. Zoals verwacht was het vierde kwartaal van 2022 volgens Degroof geen makkelijk kwartaal voor Aperam, vanwege het afbouwen van voorraden in Europa en een negatieve impact van het first-in-first-out principe. Voor het lopende kwartaal mikt Degroof op een EBITDA van circa 140 miljoen euro, maar er is volgens de analisten ruimte voor een opwaartse bijstelling van deze taxatie.

PostNL gaf eveneens 7,4 procent prijs, net als Just Eat Takeaway. Barclays verlaagde het koersdoel voor PostNL en zette het aandeel op de verkooplijst.

In de AScX won BAM 3,9 procent, terwijl CM.com 7,1 procent daalde.

De cijfers van NX Filtration leverden het lokaal genoteerde aandeel een koersverlies op van 2,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.079,40 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.