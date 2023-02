Video: obligatiemarkt na dramatisch 2022 weer interessant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bedrijfsobligaties zijn in de obligatiemarkt momenteel de meest interessante beleggingscategorie. Dit vindt Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Daalder toont aan de hand van twee grafieken aan waarom obligaties en bedrijfsobligaties in het bijzonder, na een dramatisch 2022 weer interessant zijn voor beleggers. Toch waarschuwt de CIO van BlackRock Nederland dat niet alle obligaties al interessant zijn. De rentegevoeligheid is aan de lange kant van de curve doorgaans veel groter, aldus Daalder. Kortom, "de tienjarige gaat veel meer bewegen als er onzekerheid in de markt is. En er is nog voldoende onzekerheid over." Dus waarom zou je dat lange stuk kopen, als je een hoger rendement krijgt in de tweejarige, vraagt Daalder zich hardop af. "Een hoger rendement, een lager risico, lijkt mij een no-brainer." Zijn voorkeur gaat uit naar bedrijfsobligaties met een rendement van bijna 4 procent, ondanks dat het risico hier iets groter is. "Maar dat is ook voldoende ingeprijsd." Klik hier voor: obligatiemarkt na dramatisch 2022 weer interessant Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.