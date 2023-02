Beursblik: resultaten Euronext iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Euronext in het vierde kwartaal waren over het algemeen iets beter dan verwacht. Dit oordeelde Bank of America in reactie op de cijfers van de beursuitbater. De analisten zien verder geen spelbrekers en vinden dat Euronext "de flexibiliteit heeft om kapitaal verder in te zetten in waarde genererende kansen.” Bank of America vindt de ‘guidance’ die Euronext donderdag gaf handig, vooral ook omdat de analisten zich voorafgaand aan het cijferseizoen zorgen maakten over de kosten van het bedrijf. Maar de verwachte kosten van rond de 630 miljoen euro voor 2023 zijn in lijn met de 628 miljoen euro waar Bank of America op rekent. "Met de verwachte resultaten van cash en derivatenclearing erbij, komt het bedrijf uit op een totaal synergievoordeel van Borsa Italiana van 115 miljoen euro per jaar tegen het einde van 2024, van eerder 100 miljoen euro", aldus de analisten, die verwachten dat Euronext tegen eind 2024 "een winstgevender en strategisch wendbaarder bedrijf zal zijn dan vandaag." Bank of America heeft een koopaanbeveling op Euronext en een koersdoel van 118,00 euro. Het aandeel Euronext noteert vrijdagmiddag 0,7 procent in het groen op 75,60 euro. Bron: ABM Financial News

