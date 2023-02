Video: kies voor groei en niet voor waarde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De draai van waarde-aandelen naar groei-aandelen is inmiddels geweest. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News. "Inmiddels is het zo ver denk ik", aldus Homan. De groei-aandelen, die vorig jaar harde klappen kregen, zijn dit jaar vooralsnog de smaakmakers. Homan houdt, ondanks de recente koersdruk in sommige vallen, veel vertrouwen in aandelen als bijvoorbeeld Microsoft, Alphabet en Meta. "De oude giganten […] die gaan het toch weer doen in onze ogen." ING Investment Office heeft inmiddels een overweging in groei-aandelen ten opzichte van waarde-aandelen. "En dat kan even worden vastgehouden." Klik hier voor: kies voor groei en niet voor waarde Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.