Meer omzet voor Iveco

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Iveco Group heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer omzet en resultaat geboekt. Dit maakt het bedrijf uit Turijn, dat onder meer elektrische bussen bouwt, net als Ebusco, vrijdag bekend. De omzet steeg van 3,38 miljard euro naar 4,42 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van een verlies van 26 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021 naar 206 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2022. Na aftrek van alle relevante posten bleef er een nettowinst over van 91 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een verlies van juist 91 miljoen euro. In heel 2022 bedroeg de nettowinst 159 miljoen euro, een verdubbeling van de 76 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg dan ook van 12,7 naar 14,4 miljard euro. Iveco is in Italië genoteerd. Het recent in Amsterdam genoteerde Exor is grootaandeelhouder van Iveco. Bron: ABM Financial News

