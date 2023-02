Futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een rode opening op Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,7 procent in het rood. De Nasdaq lijkt meer dan een procent in te leveren. Donderdag daalde Wall Street ook al. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt juist op. Het feit dat diverse Fed-prominenten, onder wie Jerome Powell, bij hun eerdere boodschap bleven deze week, voorkwam dat de aandelenmarkten van een klif stortten, zo stelde CIO Gene Goldman van Cetera Financial Group. "Er waren geen verrassingen van de Fed." Wel zijn beleggers zich er volgens hem steeds meer van bewust dat de Fed de rentes verder kan verhogen om de inflatie te temmen. Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0695. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0736 op de borden. Olie werd vrijdag 2,3 procent duurder, na berichtgeving van persbureau Bloomberg dat Rusland in maart de olieproductie met 500.000 vaten wil verlagen. De productieverlaging zou het gevolg zijn van het prijsplafond dat het Westen heeft gezet op Russische olie. Bedrijfsnieuws Paypal noteerde voorbeurs 0,4 procent lager, nadat uit de resultaten van de Amerikaanse betaaldienst bleek dat het concern in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaalde. Lyft verloor voorbeurs maar liefst 33,5 procent. De Amerikaanse taxidienst is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken. Veel analisten, onder wie die van JPMorgan, verlaagden na deze cijfers hun advies voor het aandeel. Online-reisbedrijf Expedia daalde voorbeurs 2,1 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. News Corp noteerde voorbeurs 3,4 procent lager. De eigenaar van The Wall Street Journal is van plan om het personeelsbestand met 5 procent terug te brengen. Cloudflare won 6,6 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een kleiner verlies rapporteerde en zei dat het verwacht dat de omzet in 2023 op minstens 1,33 miljard dollar zal uitkomen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,9 procent lager op 4.081,50 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het rood op 33.699,88 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,0 procent tot 11.789,58 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.