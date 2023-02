News Corp ontslaat 5 procent van personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) News Corp., de moedermaatschappij van onder meer The Wall Street Journal en Dow Jones Newswires, is van plan het personeelsbestand met 5 procent terug te schroeven vanwege de huidige moeilijke marktomstandigheden. Dit meldde het uitgeversconcern donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers. CEO Robert Thomson zei dat de hoge inflatie en een stijging van de rente alle activiteiten van het bedrijf hebben beïnvloed. "We verwachten dat deze uitdagingen eerder kortstondig dan langdurig zijn", zei hij. "De maatregelen die wij nu nemen […] bieden een robuuste basis voor toekomstige groei", aldus Thomson. Er zullen dit jaar circa 1.250 banen verdwijnen. Het in New York gevestigde bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 7,2 procent lagere omzet van 2,52 miljard dollar. De nettowinst daalde met 71 procent tot 67 miljoen dollar, ofwel 0,12 dollar per aandeel, in vergelijking met 235 miljoen dollar winst in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel News Corp. noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 3,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.