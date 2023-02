Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,75 naar 6,10 euro met een onveranderd koopadvies. UBS sprak van een "positieve" kwartaalupdate van de Nederlandse verzekeraar. Er werd een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro aangekondigd, wat vertrouwen geeft dat de aandeelhouders van Aegon flink zullen worden beloond in de komende periode. Positief is volgens UBS ook dat de Amerikaanse tak de groei zelf moet financieren, "wat betekent dat de cash in de holding kan worden aangewend voor toekomstige aandeelhoudersuitkeringen", aldus UBS. De aandeleninkoop van 1,5 miljard euro in minder dan één jaar biedt volgens de analisten van UBS ook steun aan de aandelenkoers. UBS voorziet een operationele kapitaalaanwas in de komende drie jaar van 1,1 tot 1,3 miljard euro, terwijl de verzekeraar deze zelf raamt op meer dan 1 miljard euro. De vrije kasstroom zal volgens de ramingen van UBS groeien naar 700 miljoen euro in 2024 en 800 miljoen euro in 2026. Het aandeel Aegon noteerde vrijdag 1,5 procent lager op 5,17 euro. Bron: ABM Financial News

