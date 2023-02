Valuta: yen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De yen noteerde vrijdag aanmerkelijk hoger nu de Bank of Japan lijkt te kiezen voor een redelijke scherpslijper als het om monetair beleid gaat. "Met de keus voor Kazuo Ueda zou de centrale bank van Japan wel eens kunnen kiezen voor beleidsverandering", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Het zijn vooralsnog mediaberichten, maar met Ueda lijkt de markt zich te kunnen opmaken voor in elk geval de kans dat ook de Bank of Japan de rente gaat verhogen. Dat volgt dan op een lange periode van een nullijn", aldus Boele. De zittende voorzitter van de BoJ Haruhiko Kuroda zit in de laatste weken van zijn voorzitterschap. Aanvankelijk leek Masayoshi Amamiya de opvolger te worden, ingeschat als monetair mild, maar deze bedankte voor de functie. Boele beschouwde de markt als geheel vrijdag als afwachtend, met een opgedroogd opwaarts potentieel voor de dollar. "Het wachten is op de Amerikaanse inflatiecijfers over januari die dinsdag worden gepubliceerd en de verschillende sprekers namens de Europese Centrale Bank van volgende week", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag. Vanmiddag kan de markt nog reageren op het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over februari in een voorlopige versie. De dollar daalde vrijdag 0,5 procent naar 130,92 yen. De euro noteerde 0,3 procent lager op 1,0709 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8849 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2100 dollar. Bron: ABM Financial News

