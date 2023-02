Aperam onderuit op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 751,68 punten. "Op Wall Street waren beleggers er gisteren ineens niet gerust op dat de inflatie snel verder zal vertragen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het negatieve sentiment zette vanochtend door op zowel de Aziatische als de Europese beurzen. "De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal niet gemakkelijk zijn", zo stelde econoom Carsten Brzeski van ING. "Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom. Wiersma zag de rentes op Amerikaanse staatsobligaties oplopen. Veel analisten zien dat als een verklaring voor de daling op de aandelenbeurzen, zo stelde de expert van ING. "Maar wij zien dit meer als een correctie op de rentedaling sinds het begin van dit jaar." Het feit dat diverse Fed-prominenten, waaronder Jerome Powell, bij hun eerdere boodschap bleven deze week, voorkwam dat de aandelenmarkten van een klif stortten, zo stelde CIO Gene Goldman van Cetera Financial Group. "Er waren geen verrassingen van de Fed." Wel zijn beleggers zich er volgens hem steeds meer van bewust dat de centrale bank de rentes verder kan verhogen om de inflatie te temmen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0706. De olieprijs steeg met 2,5 procent, na berichtgeving van persbureau Bloomberg dat Rusland in maart de olieproductie met 500.000 vaten wil verlagen. De productieverlaging zou het gevolg zijn van het prijsplafond dat het Westen heeft gezet op Russische olie. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Shell 1,4 procent en profiteerde daarmee van een hogere olieprijs. KPN schreef 0,4 procent bij. De techaandelen ASML, ASMI en Prosus verloren juist 0,5 tot 2,0 procent. Philips verloor 2,4 procent. In de AMX daalde Galapagos 0,5 procent. Het biotechbedrijf presenteerde bemoedigende eerste studieresultaten over de veiligheid en werkzaamheid van de point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201. Op donderdag ging het aandeel harder onderuit na een nieuwe tegenvaller rond filgotinib. Aperam daalde 5,9 procent na het overleggen van cijfers. Degroof Petercam sprak van een bemoedigende outlook voor het lopende kwartaal. Zoals verwacht was het vierde kwartaal van 2022 volgens analist Frank Claassen geen makkelijk kwartaal voor Aperam, vanwege het afbouwen van voorraden in Europa en een negatieve impact van het first-in-first-out principe. PostNL gaf 5,5 procent prijs en Just Eat Takeaway verloor 4,6 procent. Barclays verlaagde het koersdoel voor PostNL en zette het aandeel op de verkooplijst. In de AScX won Kendrion 0,8 procent. De cijfers van NX Filtration leverden het lokaal genoteerde aandeel een koerswinst op van 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.