UBS zet ABN AMRO op kooplijst

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel ging van 15,00 naar 20,00 euro. De kwartaalresultaten die ABN AMRO presenteerde, zijn volgens UBS veel beter dan verwacht. UBS besloot daarom de winsttaxaties voor de Nederlandse bank tot 30 procent te verhogen. UBS zit met de nieuwe ramingen ruim boven de analistenconsensus. Dit komt door de hogere rentebaten, aldus analist Johan Ekblom. 'We hebben flink meer vertrouwen in de vooruitzichten voor de middellange termijn", schreef Ekblom. De analist denkt dat het aandeel ABN AMRO de komende 12 maanden in totaal wel 30 procent rendement kan opleveren. "We vinden onze aannames niet te agressief", aldus Ekblom. Hij denkt dat ABN AMRO positief zal verrassen, zowel aan de inkomsten-, als aan de kostenkant. In de Benelux blijft ING de favoriet van UBS, maar ABN AMRO zit daar slechts nipt achter, aldus Ekblom. Bron: ABM Financial News

