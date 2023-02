'Bemoedigende outlook Aperam' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aperam

(ABM FN) Aperam heeft een bemoedigende outlook afgegeven voor het lopende eerste kwartaal. Dit oordeelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. Zoals verwacht was het vierde kwartaal van 2022 volgens Claassen geen makkelijk kwartaal voor Aperam, vanwege het afbouwen van voorraden in Europa en een negatieve impact van het first-in-first-out principe. Degroof had verwacht dat er een grotere vrijval van werkkapitaal zou zijn aan het einde van 2022, maar dit betekent dat er dit jaar nog steeds ruimte is voor een vrijgave van kapitaal. Aperam verwacht een beter eerste kwartaal dan het vierde kwartaal, en dat is volgens Claassen bemoedigend. "Dit betekent dat het vierde kwartaal vermoedelijk het dieptepunt van de huidige cyclus was." Voor het lopende kwartaal mikt Degroof op een EBITDA van circa 140 miljoen euro, maar er is volgens de analisten ruimte voor een opwaartse bijstelling van deze taxatie. Een belangrijke factor is dat er geen negatieve aanpassingen meer zullen zijn aan de voorraden, aldus Degroof. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel Aperam verloor vrijdagochtend 5,1 procent tot 34,51 euro. Bron: ABM Financial News

