AEX lager van start, NN en Ahold Delhaize winnen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong een half procent lager naar 753,01 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen NN Group en Ahold meer dan een half procent. De techaandelen ASML, ASMI, Philips en Prosus verloren juist meer dan een procent. In de AMX won Galapagos anderhalf procent. Het biotechbedrijf presenteerde bemoedigende eerste studieresultaten over de veiligheid en werkzaamheid van de point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201. Aperam daalde juist zes procent na het overleggen van cijfers. In de AScX won Kendrion twee procent. De cijfers van NX Filtration leverden het lokaal genoteerde aandeel een koerswinst op van bijna 2 procent. Bron: ABM Financial News

