Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 33,00 naar 35,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Duitse bank. Daarin wezen de analisten het vooral op de kasstroom, die in het vierde kwartaal hoger was dan verwacht, en de nettoschuld van 2,2 miljard dollar aan het einde van het boekjaar. Deutsche Bank had circa 3,5 miljard dollar voorzien. Met de outlook in gedachten, ziet de bank het omslagpunt voor ArcelorMittal zich eerder aandienen dan verwacht. Voor de jaren 2023 en 2024 verhoogt Deutsche Bank de raming voor de EBITDA met 17 tot 20 procent. Daarmee zit de bank voor dit jaar 9 procent boven de analistenconsensus en voor 2024 zelfs 26 procent. Deutsche Bank houd verder rekening met een aantrekkende kasstroom, wat ArcelorMittal ruimte biedt om ook in 2023 en 2024 eigen aandelen te blijven inkopen. Het aandeel ArcelorMittal sloot donderdag op 27,50 euro. Bron: ABM Financial News

