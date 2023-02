Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Marel verhoogd van 3,75 naar 4,50 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies voerde enkele wijzigingen door op basis van de resultaten over het vierde kwartaal, die een beter dan verwachte marge van het bedrijfsresultaat (EBIT) liet zien van 12,4 procent. Dit suggereert volgens Jefferies oplopende volumes, een verbeterde efficiëntie en een betere kostenbeheersing. Ook de omzet was over het vierde kwartaal beter dan verwacht, volgens de bank door hogere prijzen. Op basis van de cijfers en de waardering stelde Jefferies vast dat het aandeel tegen een korting wordt verhandeld van 5 procent ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel Marel sloot donderdag op 4,00 euro. Bron: ABM Financial News

