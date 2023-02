Nederlandse staat wil belang in ABN AMRO terugbrengen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat wil het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Dit meldde NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. Citigroup zal Nederland begeleiden bij de verkoop van het belang. De zakenbank heeft bevoegdheid om het belang terug te brengen tot iets minder dan 50 procent. Ook mogen de certificaten niet verkocht worden onder een bepaalde prijs. Om welke prijs het gaat, werd door NLFI niet vermeld. De verkoop start in de komende dagen en eindigt wanneer het maximale aantal certificaten is verkocht. Bron: ABM Financial News

