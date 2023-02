Lagere start AEX op komst na terugval op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van een half procent.

Donderdag koerste de AEX onder aanvoering van de financials juist nog met 1,2 procent hoger naar 757,05 punten. Onder meer dalende rentes, ondanks waarschuwingen van centrale banken, gaven beleggers houvast.

In Nederland en Duitsland waren er cijfers over de inflatie, en die stemden gerust. De inflatie van Duitsland kwam na een voorlopige meting in januari op jaarbasis uit op 8,7 procent tegen 8,6 procent in december, terwijl er een stijging van de consumentenprijzen met 9,4 procent was verwacht.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de inflatie in Duitsland te hebben gepiekt, tenzij de energieprijzen weer hard gaan stijgen.

"De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal echter niet gemakkelijk zijn. Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder proces van desinflatie”, aldus de econoom.

Wall Street leek er donderdag ook zin in te hebben en de hoofdindices gingen voortvarend uit de startblokken. Het positieve sentiment kon echter niet vastgehouden worden en gedurende de handelsdag gaven de indices steeds meer terrein prijs. Uiteindelijk sloot hoofdgraadmeter S&P 500 krap een procent lager.

Volgens analist Dan Greenhaus van Solus Alternative Management namen beleggers gas terug in afwachting van nieuwe aanwijzingen over het rentebeleid.

"Over het algemeen hebben de aandelen- en de kredietmarkten iets verdisconteerd dat lijkt op een zachte landing [van de economie] en een terugkeer naar een genormaliseerd rentebeleid, terwijl er nog flinke vraagtekens kunnen worden gezet bij dit scenario."

Vanmiddag luisteren beleggers naar toespraken van Fed-bestuurder Christopher Waller en Philadelphia Fed-voorzitter Patrick Harker om meer inzicht te krijgen in het rentebeleid van de Fed.

In Azië koerst de Hang Seng index vanochtend onder aanvoering van techaandelen bijna twee procent lager. De andere hoofdindices houden de verliezen binnen de perken, terwijl de Nikkei index in Tokio zelfs enkele tienden een procent in het groen noteert. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vrij vlak.

In China werd vanochtend oplopende consumentenprijzen bekend gemaakt. Op jaarbasis stegen de prijzen in januari met 2,1 procent na een plus van 1,8 procent in december en 1,6 procent in november. De prijsstijging in januari kwam net onder de verwachtingen van economen uit. Die hadden gerekend op een inflatie van 2,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Aperam boekte het afgelopen kwartaal op een omzet van 1,6 miljard euro een aangepaste EBITDA van 129 miljoen euro. In het derde kwartaal lag de EBITDA nog op 235 miljoen euro, toen op een omzet van 1,8 miljard euro. De daling kwam niet als een verrassing. Aperam zelf waarschuwde al voor een afname van de EBITDA en analisten die bijdroegen aan de consensus rekenden gemiddeld op een daling van de EBITDA tot 124 miljoen euro. De ramingen liepen daarbij uiteen van 115 tot 131 miljoen euro. Voor het lopende eerste kwartaal verwacht Aperam een hogere EBITDA dan in het vierde kwartaal. De schuldpositie zal ongeveer gelijk zijn aan eind december.

De gerapporteerde omzet van Euronext kwam afgelopen kwartaal uit op 347,0 miljoen euro, van 370,1 miljoen euro een jaar eerder. De markt rekende op een omzet van 350,4 miljoen euro, tegenover 301,4 miljoen euro in het derde kwartaal.

Galapagos presenteerde bemoedigende eerste gegevens over veiligheid en werkzaamheid van de point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201.

NX Filtration zag in 2022 de omzet ruimschoots verdubbelen, maar kwam wel aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte uit. Dit maakte de beursgenoteerde water- en drankenfilteraar uit Enschede vrijdagochtend bekend. Voor het lopende jaar 2023 verwacht NX een aanhoudende omzetgroei. Het bedrijf mikt op een jaaromzet van 18 tot 22 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Aegon van 6,20 naar 6,60 euro, bij handhaving van het koopadvies. En voor Fagron ging het koersdoel van Berenberg van 25,00 naar 27,00 euro, eveneens met handhaving van het koopadvies.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Marel van 3,75 naar 4,50 euro, bij een onveranderd Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,9 procent op 4.081,50 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent op 33.699,88 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 11.789,58 punten.