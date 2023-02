Berenberg verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 25,00 naar 27,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Fagron beleefde in 2022 een solide boekjaar met een omzet en EBITDA die respectievelijk 1 en 3 procent boven de consensus uitkwamen, terwijl in het lopende boekjaar 2023 het accent in de tweede helft van jaar lijkt te liggen. Voor 2023 verwacht Fagron een autonome omzetgroei van 5 tot 10 procent. Op basis van de inschatting dat de rentelasten oplopen, verlaagde Berenberg de raming voor de EBITDA met 1 procent en voor de winst per aandeel met 8 procent. Voor 2024 en daarna is de taxatie voor de EBITDA juist met 2 tot 3 procent verhoogd. Berenberg zei vrijdag gerustgesteld te zijn door de eerste signalen van herstel bij Fagron. Het aandeel Fagron sloot donderdag bijna 16 procent hoger op 15,10 euro. Bron: ABM Financial News

