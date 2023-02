Winstdaling Aperam valt iets mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het vierde kwartaal van 2022 veel minder winst gemaakt, zoals ook was voorzien. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in roestvast staal. "Het terugbrengen van de voorraden en recessievrees drukten de vraag", zei CEO Timoteo Di Maulo van Aperam in een toelichting. Maar ook bijvoorbeeld wisselkoerseffecten drukten op de winstgevendheid volgens de topman, net als de oplopende inkoopprijzen. "Maar we denken dat we de bodem hebben gezien", zei Di Maulo. Aperam boekte op een omzet van 1,6 miljard euro een aangepaste EBITDA van 129 miljoen euro. In het derde kwartaal lag de EBITDA nog op 235 miljoen euro, toen op een omzet van 1,8 miljard euro. De daling afgelopen kwartaal kwam niet als een verrassing. Aperam zelf waarschuwde al voor een afname van de EBITDA en analisten die bijdroegen aan de consensus rekenden gemiddeld op een daling van de EBITDA tot 124 miljoen euro. De ramingen liepen daarbij uiteen van 115 tot 131 miljoen euro. Naast een daling van de EBITDA had Aperam ook laten weten dat de schuld in het vierde kwartaal zou dalen. In het derde kwartaal liep die al terug van 571 naar 482 miljoen euro. Eind december bedroeg de schuld nog 468 miljoen euro. In heel 2022 verdiende Aperam 625 miljoen euro tegenover 968 miljoen euro in 2021. Aperam stelt een dividend voor van 2,00 euro per aandeel. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal verwacht Aperam een hogere EBITDA dan in het vierde kwartaal. De schuldpositie zal ongeveer gelijk zijn aan eind december. In 2025 wil Aperam een EBITDA hebben die 300 miljoen euro hoger ligt dan 'het oude normaal' van ongeveer 500 miljoen euro per jaar tussen 2016 en 2018. Daar moet onder meer het Leadership Journey verbeteringsprogramma voor zorgen, maar ook bijvoorbeeld de overname van ELG. Bron: ABM Financial News

