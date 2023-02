NX Filtration haalt omzetdoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in 2022 de omzet ruimschoots zien verdubbelen, maar kwam wel aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte uit. Dit maakte de beursgenoteerde water- en drankenfilteraar uit Enschede vrijdagochtend bekend. In het afgelopen jaar kwam de omzet uit op 8,4 miljoen euro, een toename op jaarbasis van 105 procent. Dit was echter wel aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 8 tot 10 miljoen euro. NX wees op een sterke vraag in de markt. Verder wist NX pilots om te zetten naar volledige projecten, terwijl het bedrijf ook profiteerde van terugkerende projecten. De brutomarge kwam afgelopen jaar uit op 57,2 procent tegen 55,0 procent een jaar eerder. Het EBITDA-verlies bedroeg 8,5 miljoen euro tegen een verlies van 3,8 miljoen euro een jaar eerder, exclusief kosten gerelateerd aan de beursgang in Amsterdam vorig jaar. NX investeert flink om verder te groeien, onder meer in personeel, zo merkte CEO Michiel Staatsen op. Ook wordt er een megafabriek gebouwd, die in het eerste kwartaal van 2024 af moet zijn. In de eerste helft van dat jaar zal de bouw van de fabriek worden opgestart. Onder de streep restte een verlies van ruim 8,6 miljoen euro. In 2021 was dit verlies nog 4,1 miljoen euro. NX had eind juni 104,3 miljoen euro in kas, minder dan de 133,4 miljoen euro eind 2021. De operationele kasstroom was negatief met 15,7 miljoen euro. Outlook Voor het lopende jaar 2023 verwacht NX een aanhoudende omzetgroei. Het bedrijf mikt op een jaaromzet van 18 tot 22 miljoen euro. "We hebben een sterke start van 2023 gemaakt, met verschillende grote orders in Australië, China en Indonesië", aldus Staatsen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.