Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet,

IG voorziet een openingsverlies van 132 punten voor de Duitse DAX en een min van 36 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 32 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de Londense beurs, die een nieuwe top neerzette en de 8.000 punten weer in zicht heeft. De DAX kon profiteren van beter dan verwachte inflatiedata uit Duitsland.

Ook sterke bedrijfscijfers van Siemens en AstraZeneca hielpen het sentiment, aldus Hewson.

De inflatie van Duitsland kwam na een voorlopige meting in januari op jaarbasis uit op 8,7 procent tegen 8,6 procent in december, terwijl er een stijging van de consumentenprijzen met 9,4 procent was verwacht. De HICP-indicator daalde van 9,6 tot 9,2 procent.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de inflatie in Duitsland te hebben gepiekt, tenzij de energieprijzen weer hard gaan stijgen.

"De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal echter niet gemakkelijk zijn. Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder desinflatoir proces", aldus de econoom.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2022 de EBITDA flink zien teruglopen, zoals analisten ook hadden verwacht. Het aandeel steeg een procent.

Aegon heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht miljardenverlies geboekt, maar het operationele resultaat viel mee en de verzekeraar verraste met een aandeleninkoop. Het aandeel won ruim 5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft over 2022 de eigen outlook, die al een keer werd verhoogd, ruimschoots gehaald en boekte ook hogere huurinkomsten. Het aandeel steeg bijna een procent.

KBC werd in Brussel beloond voor meevallende resultaten. Analisten wezen vooral op de sterke rentebaten. Het aandeel won bijna 4 procent.

Aandelen Delivery Hero daalden donderdag ruim 9,5 procent nadat de maaltijdbezorger zijn doelstellingen voor de brutotransactiewaarde en de omzet in 2022 niet haalde, en ook geen omzetverwachting afgaf voor dit jaar. Wel houdt Delivery Hero vast aan de doelstelling om in de tweede helft van het jaar een neutrale kasstroom te realiseren.

Siemens opende de boeken over het eerste kwartaal, waarbij de orders veel beter waren dan verwacht. De outlook voor heel het boekjaar ging dan ook omhoog. Het aandeel steeg meer dan 6,5 procent.

Ook AstraZeneca kwam met een positieve outlook, waarop het aandeel in Londen meer dan 4 procent steeg.

Euro STOXX 50 4.250,15 (+1,0%)

STOXX Europe 600 462,31 (+0,6%)

DAX 15.523,42 (+0,7%)

CAC 40 7.188,36 (+1,0%)

FTSE 100 7.911,15 (+0,3%)

SMI 11.217,73 (-0,5%)

AEX 757,05 (+1,2%)

BEL 20 3.922,01 (+0,5%)

FTSE MIB 27.486,00 (+1,2%)

IBEX 35 9.243,50 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet, na donderdag lager te zijn geëindigd.

"Het voelt alsof de markt naar een krappere bandbreedte overgaat, alvorens nieuwe informatie te krijgen over de vraag of de opwaartse trend aanhoudt of omkeert", stelde Saxo Bank. "De signalen neigen naar een cyclisch opwaartse trend, maar er blijft veel ruis."

De aandelenmarkten schommelen al dagen, omdat beleggers hun verwachtingen voor het monetaire beleid hebben bijgesteld na economische cijfers en opmerkingen van verschillende functionarissen van de Federal Reserve.

Sommige beleggers hebben het idee omarmd dat de Fed zal beginnen met het verlagen van de rente kort nadat ze klaar is met het verhogen ervan, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Andere beleggers zijn voorzichtiger.

Volgens Niall O'Sullivan, chief investment officer bij Neuberger Berman, kan het jaren in plaats van maanden duren voordat de inflatie echt is beteugeld.

"Centrale banken zullen veel langer bezig moeten zijn dan veel mensen denken", aldus de marktkenner, die het onwaarschijnlijk acht dat de Fed de rente dit jaar nog zal verlagen.

Ondertussen is het cijferseizoen over zijn hoogtepunt. Nu tweederde van de bedrijven in de S&P 500 de boeken heeft geopend, blijkt zo'n 70 procent het beter te hebben gedaan dan verwacht. Het vijfjarig gemiddelde ligt op 77 procent volgens FactSet.

Economisch nieuws bleef vandaag beperkt tot het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Deze kwamen uit op 196.000, iets meer dan voorzien.



WTI-olie werd donderdag iets goedkoper rond 78 dollar.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo heeft in de laatste drie maanden van 2022 veel meer omzet behaald dan verwacht en ook de winst per aandeel was iets beter dan voorzien. Het aandeel steeg een procent.

Affirm Holding ontslaat 19 procent van zijn mensen na een kwartaalverlies en een zwakke outlook. Het aandeel verloor 17 procent.

Ook Disney schrapt 7.000 banen. Afgelopen kwartaal wist Disney het verlies bij de streamingtak wel te verkleinen. Het aantal abonnees van Disney+ daalde echter ook. De winstdaling die Disney over het vierde kwartaal rapporteerde, viel mee Het bedrijf kondigde donderdag een aanpassing van de bedrijfsstructuur aan, naar drie kernsegmenten: Disney Entertainment, ESPN en Disney Parks, Experiences and Products. Het aandeel daalde uiteindelijk ruim een procent na winst eerder op de dag.

Alphabet verloor woensdag 8 procent op zorgen over zijn kunstmatig intelligente chatbot Bard, die mogelijk tekort schiet ten opzichte van het product van rivaal Microsoft. Donderdag leverde het aandeel nog eens dik 4 procent in.

Robinhood Markets daalde bijna 4 procent. Het bedrijf wil 44 miljoen eigen aandelen inkopen, die vorig jaar werden gekocht door Emergent Fidelity Technologies, een bedrijf dat gelieerd is aan de gevallen cryptobeursgoeroe Sam Bankman-Fried.

Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt door wisselkoerseffecten, maar rekent voor 2023 wel weer op winstgroei. Het aandeel won bijna een procent.

Aandelen van Mattel daalden dik 10,5 procent, nadat de Barbie-maker een lagere omzet rapporteerde.

S&P 500 index 4.081,50 (-0,9%)

Dow Jones index 33.699,88 (-0,7%)

Nasdaq Composite 11.789,58 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten overwegend lager. Vooral in Hongkong liep het verlies op.

Nikkei 225 27.657,76 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.258,64 (-0,4%)

Hang Seng 21.257,12 (-1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0724. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0736.

USD/JPY Yen 131,52

EUR/USD Euro 1,0724

EUR/JPY Yen 141,05

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (Chi)

06:30 Industriële productie - December (NL)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal