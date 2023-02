Lyft hard onderuit na tegenvallende cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft is in het vierde kwartaal van 2022 dieper in de rode cijfers gedoken en de outlook stelde teleur, waarop het aandeel van de Amerikaanse taxidienst donderdag in de nabeurshandel kelderde met bijna 25 procent. In het vierde kwartaal kwam er een verlies van 588,1 miljoen dollar in de boeken, van 283,2 miljoen dollar verlies in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal boekte Lyft een verlies van 422 miljoen dollar. Per aandeel kwam het verlies uit op 1,61 dollar of 0,74 dollar verlies op aangepast niveau. De aangepaste EBITDA kwam uit op 126,7 miljoen dollar. Hier rekende Lyft zelf op 80 tot 100 miljoen dollar. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 12 procent op kwartaalbasis en met 21 procent op jaarbasis naar 1,2 miljard dollar. Hier ging Lyft uit van 1.145 tot 1.165 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst van 0,13 dollar per aandeel en een omzet van 1,16 miljard dollar. Verder kwam de gemiddelde omzet per actieve chauffeur uit op 57,72 dollar, wat beter was dan verwacht. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent Lyft op een omzet van 975 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA zou uit moeten komen tussen de 5 en 15 miljoen dollar. "Onze indicatie voor het eerste kwartaal is het resultaat van seizoensinvloeden en lagere prijzen", aldus CFO Elaine Paul. "Wij richten ons op meer groei en winstgevendheid." Analisten rekenen op een EBITDA van 81 miljoen dollar en een omzet van 1,09 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

