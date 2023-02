Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 78,06 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Analist Fawad Razaqzada van City Index en FOREX.com verklaarde de daling door winstnemingen na "indrukwekkende" winsten in de afgelopen dagen. Volgens marktkenners bevindt WTI zich momenteel in een krappe bandbreedte, van 71 tot 82 dollar. Dat heeft onder meer te maken met de verwarrende voorradenrapporten uit de Verenigde Staten. Sinds het begin van het jaar zijn de Amerikaanse olievoorraden louter gestegen, terwijl Washington is gestopt met het inzetten van de strategische reserves. Dat zou volgens analisten in theorie moeten leiden tot een daling van de voorraden. "De voorraden ruwe olie stegen [met] meer dan de seizoenstrend en liggen stevig boven het vijfjarig gemiddelde", ondanks het feit dat er geen voorraden uit de SPR zijn vrijgekomen, aldus Helge Andre Martinsen, energieanalist bij DNB Markets. Woensdag werd bekend dat de voorraden afgelopen week met 2,4 miljoen vaten zijn toegenomen. De benzinevoorraden liepen met 5 miljoen vaten op en de voorraden stookolie met 2,9 miljoen vaten. Volgens analisten van ING zijn de oplopende voorraden het gevolg van een hogere capaciteit bij raffinages. Afgelopen week steeg de capaciteit naar 87,9 procent en daarmee het hoogste niveau dit jaar. Bron: ABM Financial News

