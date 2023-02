Wall Street zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,2 procent op 4.111,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,2 procent op 33.885,61 punten en de Nasdaq noteert 0,1 procent lager op 11.901,16 punten.



"Het voelt alsof de markt naar een krappere bandbreedte overgaat, alvorens nieuwe informatie te krijgen over de vraag of de opwaartse trend aanhoudt of omkeert", stelde Saxo Bank. "De signalen neigen naar een cyclisch opwaartse trend, maar er blijft veel ruis."



De aandelenmarkten schommelen al dagen, omdat beleggers hun verwachtingen voor het monetaire beleid hebben bijgesteld na economische cijfers en opmerkingen van verschillende functionarissen van de Federal Reserve.



Sommige beleggers hebben het idee omarmd dat de Fed zal beginnen met het verlagen van de rente kort nadat ze klaar is met het verhogen ervan, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Andere beleggers zijn voorzichtiger.



Volgens Niall O'Sullivan, chief investment officer bij Neuberger Berman, kan het jaren in plaats van maanden duren voordat de inflatie echt is beteugeld.



"Centrale banken zullen veel langer bezig moeten zijn dan veel mensen denken", aldus de marktkenner, die het onwaarschijnlijk acht dat de Fed de rente dit jaar nog zal verlagen.



Economisch nieuws blijft vandaag beperkt tot het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Deze kwamen uit op 196.000, iets meer dan voorzien.



De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0743. WTI-olie kost zo'n 78 dollar.



Bedrijfsnieuws



PepsiCo heeft in de laatste drie maanden van 2022 veel meer omzet behaald dan verwacht en ook de winst per aandeel was iets beter dan voorzien. Het aandeel stijgt een procent.



Affirm Holding ontslaat 19 procent van zijn mensen na een kwartaalverlies en een zwakke outlook. Het aandeel verliest 18,5 procent.



Ook Walt Disney schrapt 7.000 banen. Afgelopen kwartaal wist Disney het verlies bij de streamingtak wel te verkleinen. Het aantal abonnees van Disney+ daalde echter ook. De winstdaling die Disney over het vierde kwartaal rapporteerde, viel mee, en het aandeel wint 2,5 procent. Het bedrijf kondigde donderdag een aanpassing van de bedrijfsstructuur aan, naar drie kernsegmenten: Disney Entertainment, ESPN en Disney Parks, Experiences and Products.



Alphabet verloor woensdag 8 procent op zorgen over zijn kunstmatig intelligente chatbot Bard, die mogelijk tekort schiet ten opzichte van het product van rivaal Microsoft. Donderdag verliest het aandeel 4,5 procent.



Robinhood Markets daalt een procent. Het bedrijf wil 44 miljoen eigen aandelen inkopen, die vorig jaar werden gekocht door Emergent Fidelity Technologies, een bedrijf dat gelieerd is aan de gevallen cryptobeursgoeroe Sam Bankman-Fried.



Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt door wisselkoerseffecten, maar rekent voor 2023 wel weer op winstgroei. Het aandeel wint een procent.

