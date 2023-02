Adidas rekent op miljoenenverlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas rekent voor 2023 op een miljoenenverlies als gevolg van de kosten die het mogelijk zal maken om producten af te schrijven van het Yeezy-label van Kanye West. Dit meldde de Duitse sportschoenenfabrikant donderdag nabeurs. Het operationeel verlies kan oplopen tot 700 miljoen euro als Adidas besluit om bestaande Yeezy-producten niet te rebranden en te verkopen na een breuk met West eind vorig jaar. Het afschrijven van Yeezy-voorraad zou ook de inkomsten met ongeveer 1,2 miljard euro raken en leiden tot een omzetdaling met een hoog enkelcijferig percentage, aldus Adidas. Over 2022 behaalde het bedrijf een nagenoeg stabiele omzet van 22,5 miljard euro en daalde de operationele winst fors tot 669 miljoen euro, bleek donderdag uit voorlopige cijfers. De bijbehorende marge daalde tot 3 procent, van ruim 9 procent in 2021. De nettowinst uit voortgezette activiteiten kelderde van 1,49 miljard euro tot 254 miljoen euro. "De cijfers spreken voor zich," zei de onlangs benoemde CEO Bjorn Gulden in een toelichting. "We presteren momenteel niet zoals het hoort." Het komende jaar "wordt een overgangsjaar om de basis te leggen om weer een groeiend en winstgevend bedrijf te worden", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

