Europese beurzen sluiten hoger

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 462,31 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,7 procent op 15.523,42 punten. De Franse CAC 40 won 1,0 procent bij een stand van 7.188,36 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.911,15 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de Londense beurs, die een nieuwe top neerzette en de 8.000 punten weer in zicht heeft. De DAX kon profiteren van beter dan verwachte inflatiedata uit Duitsland. Ook sterke bedrijfscijfers van Siemens en AstraZeneca hielpen het sentiment, aldus Hewson. De inflatie van Duitsland kwam na een voorlopige meting in januari op jaarbasis uit op 8,7 procent tegen 8,6 procent in december, terwijl er een stijging van de consumentenprijzen met 9,4 procent was verwacht. De HICP-indicator daalde van 9,6 tot 9,2 procent. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijkt de inflatie in Duitsland te hebben gepiekt, tenzij de energieprijzen weer hard gaan stijgen. "De weg naar aanzienlijk lagere inflatiecijfers zal echter niet gemakkelijk zijn. Voorlopig zijn het lagere energieprijzen en dus basiseffecten, alsook overheidsinterventies die de nominale inflatie drukken, en niet een breder desinflatoir proces", aldus de econoom. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0743. WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2022 de EBITDA flink zien teruglopen, zoals analisten ook hadden verwacht. Het aandeel steeg een procent. Aegon heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht miljardenverlies geboekt, maar het operationele resultaat viel mee en de verzekeraar verraste met een aandeleninkoop. Het aandeel won ruim 5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield heeft over 2022 de eigen outlook, die al een keer werd verhoogd, ruimschoots gehaald en boekte ook hogere huurinkomsten. Het aandeel steeg bijna een procent. KBC werd in Brussel beloond voor meevallende resultaten. Analisten wezen vooral op de sterke rentebaten. Het aandeel won bijna 4 procent. Aandelen Delivery Hero daalden donderdag ruim 9,5 procent nadat de maaltijdbezorger zijn doelstellingen voor de brutotransactiewaarde en de omzet in 2022 niet haalde, en ook geen omzetverwachting afgaf voor dit jaar. Wel houdt Delivery Hero vast aan de doelstelling om in de tweede helft van het jaar een neutrale kasstroom te realiseren. Siemens opende de boeken over het eerste kwartaal, waarbij de orders veel beter waren dan verwacht. De outlook voor heel het boekjaar ging dan ook omhoog. Het aandeel steeg meer dan 6,5 procent. Ook AstraZeneca kwam met een positieve outlook, waarop het aandeel in Londen meer dan 4 procent steeg. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in de plus. Bron: ABM Financial News

