Lagere resultaten Euronext

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2022 lagere resultaten behaald, maar de kosten liepen ook minder hard op dan de markt had verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. "Dit vruchtbare jaar effent de weg voor de volgende stappen in 2023", zei CEO Stéphane Boujnah in een toelichting. De gerapporteerde omzet kwam uit op 347,0 miljoen euro, van 370,1 miljoen euro een jaar eerder. De markt rekende op een omzet van 350,4 miljoen euro, tegenover 301,4 miljoen euro in het derde kwartaal. Toen had Euronext last van een "meer uitdagend handelsklimaat", zei het bedrijf destijds. De omzet uit effectenhandel daalde met ruim 12 procent op jaarbasis naar 116,3 miljoen euro en de opbrengst uit nieuwe beursnoteringen kwam 3,1 procent hoger uit op 53,5 miljoen euro. De consensus ging uit van respectievelijk 117,8 miljoen euro en 54,2 miljoen euro. De aangepaste EBITDA daalde in het vierde kwartaal met 12 procent tot 187,9 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 54,1 procent. Dat was wel beter dan de 186,0 miljoen euro met een marge van 53,1 procent waar de markt op rekende. De aangepaste EBITDA kwam in het derde kwartaal nog uit op 199,9 miljoen euro, toen met een marge van 57,1 procent. Onder de streep verwachtte de consensus voor het vierde kwartaal een nettowinst van 94,3 miljoen euro, van 75,8 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Euronext rapporteerde donderdag daadwerkelijk een nettowinst van 99,3 miljoen dollar, een daling op jaarbasis van bijna 12 procent, maar dus wel beter dan verwacht en ten opzichte van het kwartaal ervoor. De onderliggende operationele kosten kwamen in het derde kwartaal uit op 150,4 miljoen euro, wat toen volgens het beursbedrijf in lijn was met de verwachte onderliggende kosten van 612 miljoen voor heel 2022. In het vierde kwartaal liepen de kosten op naar 159,2 miljoen euro, waar analisten gemiddeld rekenden op 164,4 miljoen euro. In heel 2022 kwamen de onderliggende operationele kosten uit opt 606,1 miljoen euro en daarmee iets onder de eigen verwachting van het bedrijf. Outlook In 2023 verwacht Euronext dat haar onderliggende operationele kosten ongeveer 630 miljoen euro zullen bedragen. "De lichte stijging van de kosten is alleen het gevolg van kosten in verband met niet-volumegebonden initiatieven voor omzetgroei. Besparingen en synergieën compenseren de inflatie en de kosten voor bedrijfsontwikkeling volledig", aldus het beursbedrijf. Voor heel 2023 rekenen analisten op een omzet van 1.519 miljoen euro, na een ruim 9 procent hogere omzet van 1.419 miljoen euro afgelopen jaar. De aangepaste EBITDA moet dit jaar volgens de analisten uitkomen op 888,5 miljoen euro en de bijbehorende marge op 58,4 procent. In 2022 kwam het resultaat uit op 861,6 miljoen euro, met een marge van 58,7 procent. Voor 2022 ging de markt uit van een omzet van 1.423 miljoen euro, een aangepaste EBITDA van 860,2 miljoen euro en een marge van 58,7 procent. Euronext is één van de ‘top picks’ van Credit Suisse en wordt aanbevolen in wat een onzeker, maar naar verwachting positief 2023 wordt, zeiden analisten van de Zwitserse bank recent. Credit Suisse ziet opwaarts potentieel voor de omzet na de integratie van Borsa Italiana in 2023. Ook rekent Credit Suisse, dat een Outperform advies heeft op Euronext, op extra synergievoordelen bij Euronext Clearing in 2024, als Euronext de clearing van derivaten zelf gaat doen in plaats van dit deels uit te besteden. Euronext stelt over 2022 een dividend voor van 2,22 euro per aandeel. Het aandeel Euronext sloot donderdag op 75,06 euro. Bron: ABM Financial News

