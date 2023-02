Groene koersen Damrak na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een fraaie plus gesloten, waarbij de koerswinsten van vooral Aegon en Fagron opvielen.

De AEX sloot 1,2 procent hoger op 757,05 punten. Dit jaar noteert de AEX op een koerswinst van tien procent.

"We vinden de grotere risicobereidheid gerechtvaardigd", zei econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Wel waarschuwt hij dat gedurende het jaar het sentiment kwetsbaarder wordt. Reid rekent niet op een recessie in de VS in de eerste zes maanden, maar het risico dat dit in de tweede jaarhelft alsnog gebeurt, neemt toe.

En ondanks waarschuwingen van centrale bankiers in zowel de VS als Europa, dalen de rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag op 3,603 procent.

In Nederland en Duitsland waren er cijfers over de inflatie, en die stemden gerust. Zo daalde de inflatie in Nederland van 9,6 naar 7,6 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0743 en olie werd 1,5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Aegon aan de leiding met een koerswinst van 5,1 procent. Vooral de aankondiging van een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 200 miljoen euro was een verrassing, zo stelde ING.

Verder won Adyen ook 5,1 procent, na de koersafstraffing op woensdag na de slecht ontvangen halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist.

ING won 3,0 procent, terwijl de kwartaalcijfers van ArcelorMittal werden beloond met een koersstijging van 1,0 procent en die van Unilever met 0,8 procent.

DSM en Philips waren de enige aandelen in de AEX die meer dan een procent verloren.

In de Midkap was Fagron de uitblinker met een koerswinst van bijna 16 procent. Degroof Petercam sprak dan ook van overtuigende cijfers van de magistrale bereider.

Flow Traders deed ook goede zaken na cijfers en won 6,2 procent. Vooral de sterke marge in de VS verraste volgens Degroof.

De grootste daler was Galapagos, dat 8,4 procent inleverde. Galapagos besloot op basis van nieuwe studieresultaten af te zien van de indiening van een aanvraag bij de Europese toezichthouder voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn. Een teleurstelling, oordeelde zakenbank Jefferies.

De bouwers BAM en Heijmans wonnen 3,6 en 2,6 procent. Wereldhave steeg in de AScX 3,1 procent. Het vastgoedbedrijf wist de opwaarts bijgestelde outlook voor 2022 te halen en was ook positief over 2023. Wereldhave stelde tevens een dividendverhoging in het vooruitzicht.

CM.com werd 2,4 procent goedkoper.

De resultaten van Marel waren volgens zakenbank Jefferies veel beter dan verwacht. En dat werd beloond met een koerswinst van 10,5 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerde de S&P 500 index enkele tienden van een procent hoger.