Minder winst dan verwacht voor Philip Morris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt door wisselkoerseffecten, maar rekent voor 2023 wel weer op winstgroei. Dit bleek donderdagmiddag uit cijfers van de Amerikaanse producent van rookwaren. De aangepaste winst per aandeel, exclusief Rusland en Oekraïne, kwam uit op 1,23 dollar tegen 1,20 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. De verwachting lag op 1,26 dollar per aandeel. De operationele winst daalde licht van 2,95 miljard naar 2,92 miljard dollar. De netto-omzet steeg met 0,6 procent tot 8,15 miljard dollar. Dit was ruim hoger dan de marktverwachting van 7,5 miljard dollar. Er werden in de gehele verslagperiode iets meer dan 154 miljard sigaretten gefabriceerd, 2,8 procent minder dan een jaar eerder. Inclusief alternatieven, zoals de e-sigaret, ging het om 186,0 miljoen stuks, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel te kunnen realiseren van 6,25 tot 6,37 dollar. Dat was 5,98 dollar in 2022. Het aandeel Philip Morris noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 1,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.