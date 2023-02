Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,8 procent in het groen. De Nasdaq lijkt meer dan een procent te winnen. "Het voelt alsof de markt naar een krappere bandbreedte overgaat, alvorens nieuwe informatie te krijgen over de vraag of de opwaartse trend aanhoudt of omkeert", stelde Saxo Bank. De olieprijs was min of meer stabiel. Een maart-future West Texas Intermediate teeg 0,1 procent tot 78,59 dollar en Brent-olie werd 0,2 procent duurder op 85,30 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0711 op de borden. "Voorlopig lijkt de Federal Reserve, maar ook Europese Centrale Bank de handen nog aan de knoppen te houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. "Vandaag hebben we de Riksbank weer zien acteren met een renteverhoging en woensdag was Klaas Knot [van DNB] nog zeer vastberaden." Bedrijfsnieuws Pepsico heeft in de laatste drie maanden van 2022 veel meer omzet behaald dan verwacht en ook de winst per aandeel was iets beter dan voorzien. Het aandeel lijkt 1,7 procent hoger van start te gaan. Affirm Holding ontslaat 19 procent van zijn mensen na een kwartaalverlies en een zwakke outlook. Het aandeel verliest 18 procent. Ook Walt Disney schrapt 7.000 banen. Afgelopen kwartaal wist Disney het verlies bij de streamingtak te verkleinen. Het aantal abonnees van Disney+ daalde echter ook. De winstdaling die Disney over het vierde kwartaal rapporteerde, viel mee, en het aandeel lijkt meer dan 7 procent hoger te openen. Alphabet verloor woensdag 8 procent op zorgen over zijn kunstmatig intelligente chatbot Bard, die mogelijk tekort schiet ten opzichte van het product van rivaal Microsoft. Robinhood Markets won 5,5 procent voorbeurs. Het bedrijf wil 44 miljoen eigen aandelen inkopen. Slot De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.117,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.949,07 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 11.910,52 punten. Bron: ABM Financial News

