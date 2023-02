Delivery Hero mist doelen

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Delivery Hero daalden donderdag, nadat de maaltijdbezorger zijn doelstellingen voor de brutowaarde van de bestellingen en de omzet in 2022 niet haalde, en ook geen omzetverwachting uitsprak voor dit jaar.

De brutowaarde van de bestellingen via het platform steeg in het vierde kwartaal 8,8 procent tot 11,35 miljard euro. Die groei was fors minder dan de 18 procent in heel 2022. Ook was het totaalbedrag van 44,6 miljard dollar net lager dan de doelstelling van 44,7 miljard tot 46,9 miljard euro.

De omzet steeg met 21 procent tot 2,5 miljard euro en bracht het jaartotaal op 9,6 miljard euro, 32 procent meer dan in 2021. Eerder had Delivery Hero gezegd te mikken op een jaaromzet tussen 9,8 miljard en 10,4 miljard euro.

Het bedrijf liet weten dat het vorig jaar focuste op versnelling van het pad naar winstgevendheid en dat dit in het vierde kwartaal vruchten afwierp: de aangepaste EBITDA-marge bedroeg minus 0,3 procent van de brutotransactiewaarde, terwijl dit voor heel 2022 minus 1,4 procent was, zoals het bedrijf ook had voorspeld.

In 2023 zou de marge meer dan 0,5 procent positief moeten zijn. Ook houdt Delivery Hero vast aan de doelstelling om in de tweede helft van het jaar een neutrale kasstroom te hebben.

Het bedrijf eindigde het jaar met 2,4 miljard euro in kas.

Analisten van Citi concludeerde donderdag dat Delivery Hero in de tweede helft van 2022 500 miljoen aan cash verbrandde, en in combinatie met een vertragende groei en een ontbrekende omzetdoelstelling voor 2023, is de negatieve marktreactie volgens de zakenbank begrijpelijk.

Het aandeel van de Duitse maaltijdbezorger verloor 4 procent in Frankfurt.