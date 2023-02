Sterke omzetstijging Pepsico Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Pepsico heeft in de laatste drie maanden van 2022 veel meer omzet behaald dan verwacht en ook de winst per aandeel was iets beter dan voorzien. Dit bleek uit de resultaten die de frisdrankreus donderdag publiceerde. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 11 procent tot 28,0 miljard dollar, waar analisten rekenden op een veel kleinere stijging tot 26,8 miljard dollar. Wisselkoersen hadden een negatief effect van 3 procentpunt, net als in het derde kwartaal. De nettowinst daalde van 1,3 miljard naar 0,5 miljard dollar, of van 0,95 naar 0,37 dollar per aandeel. Zonder bijzondere posten, was de winst per aandeel 1,67 dollar, wat 2 cent meer was dan de consensusverwachting die FactSet berekende. In heel 2022 steeg de omzet van Pepsico van 79,5 naar 86,4 miljard dollar. De winst liep op van 7,7 naar 9,0 miljard dollar, of naar 6,79 dollar per aandeel aangepast voor bijzondere posten. Outlook Pepsico rekent voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 6 procent. De winst per aandeel zal met 8 procent stijgen, denkt het bedrijf, gerekend tegen constante wisselkoersen. Verder kondigde Pepsico een dividendverhoging van 10 procent aan. Daarnaast wil de fabrikant voor 1,0 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Beleggers reageren goed op de cijfers en het aandeel Pepsico lijkt 1,4 procent hoger van start te gaan vanmiddag. Bron: ABM Financial News

