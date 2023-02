Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, waarbij de markt rekening lijkt te houden met een gematigd rentebeleid in de Verenigde Staten en de eurozone.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 1,1 procent op 463,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 15.612,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,4 procent met een stand van 7.219,83 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.941,13 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er een aanhoudende onzekerheid over hoe ver centrale banken moeten gaan in het verhogen van de rentes. "Hierdoor laveren beleggers tussen de positieve gedachte dat er binnenkort een rentepiek zal zijn gevolgd door renteverlagingen later in het jaar en de negatieve gedachte dat de rentes voor langere tijd hoog blijven", aldus Hewson.

Voorzitter John Williams van de New York Fed zei woensdag in gesprek met The Wall Street Journal dat de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen naar 5 tot 5,25 procent. Dit zou volgens de centraal bankier een "redelijk niveau" zijn.

Voor nu gaat de aandacht evenwel uit naar de Europese Centrale Bank, aldus Hewson, en de plannen van de bank om de rentes met 50 basispunten te verhogen volgende maand en met nog eens met 50 basispunten in mei, zoals Klaas Knot van de De Nederlandsche Bank woensdag betoogde.

De Inflatie van Duitsland kwam na een voorlopige meting in januari op jaarbasis uit op 8,7 procent tegen 8,6 procent in december, terwijl er een stijging van de consumentenprijzen met 9,4 procent was verwacht.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten alleen de wekelijkse steunaanvragen op de agenda met een verwacht aantal van 190.000 tegen 183.000 een week ervoor.

Belangrijke sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos, de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey, die voor een comité van financiën verschijnt, de voorzitter van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel en ook nog de voorzitter van de centrale bank van Spanje Pablo Hernandez de Cos.

Olie werd donderdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 78,80 dollar, terwijl voor een april-future Brent 85,49 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0765. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0725 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0711 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2022 de EBITDA flink zien teruglopen, zoals analisten ook hadden verwacht. De koers van het aandeel ArcelorMittal noteerde 1,0 procent hoger.



Aegon heeft in het vierde kwartaal een groter dan verwacht miljardenverlies geboekt, maar het operationele resultaat viel mee en de verzekeraar verraste met een aandeleninkoop. De koers van het aandeel Aegon noteerde 5,1 procent hoger.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft over 2022 de eigen outlook, die al een keer werd verhoogd, ruimschoots gehaald en boekte ook hogere huurinkomsten. De koers van het aandeel noteerde 0,2 procent lager.

In Parijs en Frankfurt kleurden de koersenborden groen. Frankfurt kende met 12 verliezers nog relatief veel minnen, maar geen enkele daarvan kwam boven het procent uit.

KBC werd in Brussel beloond voor meevallende resultaten. De koers van het aandeel noteerde 3,4 procent in de plus. Analisten wezen vooral op de sterke rentebaten.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,1 procent tot 4.117,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.949,07 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 11.910,52 punten.