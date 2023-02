Valuta: euro consolideert herstel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd rond 1,0750 dollar in een consolidatie van het herstel na het voorlopige dieptepunt van de koers dinsdagmiddag op 1,0667 dollar. "Voorlopig lijkt de Federal Reserve, maar ook Europese Centrale Bank de handen nog aan de knoppen te houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Vandaag hebben we de Riksbank weer zien acteren met een renteverhoging en woensdag was Klaas Knot nog zeer vastberaden", aldus de handelaar. De Europese Centrale Bank zou de rente ook in mei opnieuw fors kunnen verhogen als de kerninflatie dan nog niet is teruggezakt, zo zei Knot van De Nederlandsche Bank woensdag. In een gesprek met Market News zei Knot woensdag dat de ECB het tempo van renteverhogingen alleen zou moeten vertragen als de onderliggende inflatie, afgezien van energie en voeding, afneemt. Vorige week ging de rente met 50 basispunten omhoog en de ECB voorziet voor volgende maand een zelfde stap, maar de centrale bank deed geen uitspraken over de beleidsvergadering in mei. Van der Meer verwacht dat de markt vandaag vooral let op de volgende reeks monetaire sprekers, waarna vrijdag de aandacht dan uit gaat naar Chinese inflatiecijfers en Britse macrodata. De Zweedse Riksbank verhoogde rente vandaag met 50 basispunten naar 3,00 procent en sloot in de lente een verdere verhoging niet uit. De Inflatie van Duitsland kwam na een voorlopige meting in januari op jaarbasis uit op 8,7 procent tegen 8,6 procent in december, terwijl er een stijging van de consumentenprijzen met 9,4 procent was verwacht. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten alleen de wekelijkse steunaanvragen op de agenda met een verwacht aantal van 190.000 tegen 183.000 een week ervoor. Belangrijke sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos, de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey, die voor een comité van financiën verschijnt, de voorzitter van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel en ook nog de voorzitter van de centrale bank van Spanje Pablo Hernandez de Cos. De euro noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 1,0757 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8867 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2135 dollar. De euro daalde 1,3 procent en noteerde daarmee op 11,1939 Zweedse kroon. De dollar raakte zelfs 1,7 procent ten opzichte van de Zweedse munt kwijt. Bron: ABM Financial News

