'Unibail-Rodamco bijna volledig hersteld van coronacrisis'

Beeld: Unibail-Rodamco

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield is bijna volledig hersteld van de coronacrisis. Dit stelden analisten van Berenberg donderdag, nadat het vastgoedfonds vanochtend met cijfers kwam. De analisten spraken van goede jaarresultaten, met een aangepaste winst die met 9,31 euro per aandeel hoger lag dan de verwachting van Berenberg van 9,12 euro en ook hoger was dan de eigen verwachting van Unibail van minstens 9,10 euro. Net als sectorgenoten, zag Unibail de resultaten stabiliseren in de tweede jaarhelft van 2022, waarmee het vastgoedfonds een solide herstel liet zien van de coronacrisis, aldus Berenberg. In de huuropbrengsten zag Berenberg een positieve trend, waarbij Unibail inmiddels bijna net zo veel huur weet te innen als in 2019, voor de coronacrisis. Verder merkten de analisten op dat Unibail voor winkels in de winkelcentra van het vastgoedfonds nieuwe huurcontracten afsloot tegen een 6,2 procent hogere prijs. Ook zag Berenberg de bezettingsgraad toenemen. "We verwachten dat de focus van het bedrijf dit jaar ligt op het verder terugbrengen van de leegstand tot een niveau van de 5,4 procent in 2019", aldus de analisten, "met selectieve investeringen in de portefeuille". Berenberg heeft een Houden advies op Unibail met een koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,2 procent tot 62,34 euro. Bron: ABM Financial News

