Fagron en Flow Traders uitblinkers op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger, waarbij er enkele forse koersuitslagen waren na cijfers.



Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent tot 760,10 punten.

De handen gingen op elkaar voor cijfers van Fagron en Flow Traders, terwijl in de AEX het aandeel Aegon omhoogschoot na publicatie van de resultaten. Adyen herstelde bovendien wat van het forse koersverlies op woensdag.

"De openingsrally van het jaar zet grafisch gezien door, hoewel er fundamenteel grote twijfels zijn", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Als een duurzame uitbraak boven de 760 punten lukt, worden nieuwe koopsignalen afgegeven", zo stelde de expert van IG.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er een aanhoudende onzekerheid over hoe ver centrale banken moeten gaan in het verhogen van de rentes. "Hierdoor laveren beleggers tussen de positieve gedachte dat er binnenkort een rentepiek zal zijn gevolgd door renteverlagingen later in het jaar en de negatieve gedachte dat de rentes voor langere tijd hoog blijven", aldus Hewson.

Voorzitter John Williams van de New York Fed zei woensdag in gesprek met The Wall Street Journal dat de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen naar 5 tot 5,25 procent. Dit zou volgens de centraal bankier een "redelijk niveau" zijn.

Voor nu gaat de aandacht evenwel uit naar de Europese Centrale Bank, aldus Hewson, en de plannen van de bank om de rentes met 50 basispunten te verhogen volgende maand en met nog eens met 50 basispunten in mei, zoals Klaas Knot van De Nederlandsche Bank woensdag betoogde.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vanochtend al dat de inflatie in januari op jaarbasis is uitgekomen op 7,6 procent. In december was de inflatie nog 9,6 procent. Vooral het prijsplafond op energie zorgde voor de daling van de inflatie.



Naast een stroom aan bedrijfscijfers, met onder meer vanmiddag AbbVie, PepsiCo en Philip Morris, hebben beleggers vandaag ook oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0760. De olieprijzen stegen fractioneel tot 78,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Adyen 4,1 procent, nadat het fintechbedrijf woensdag nog ruim 16 procent verloor na het presenteren van cijfers. Verzekeraar Aegon won 5,2 procent na cijfers. Vooral de aankondiging van een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 200 miljoen euro was een verrassing, zo stelde ING. Ook de cijfers van Unilever konden op een bescheiden goedkeuring rekenen, met een koerswinst van 1,0 procent, en ArcelorMittal steeg 0,7 procent. Citi vond de volumekrimp van Unilever in 2022 meevallen en ING noemde de kasstroom en de schuldafname van ArcelorMittal positief.

KPN en Philips behoorden tot de dalers, met beperkte verliezen tot 0,2 procent.

In de AMX won Fagron liefst 15,5 procent na cijfers, waarin de omzet verdubbelde in het afgelopen jaar, terwijl flitshandelaar Flow Traders 7,6 procent klom na cijfers. De flitshandelaar overtrof de verwachtingen en kwam volgens Degroof Petercam met overtuigende cijfers.

De duimen gingen juist omlaag voor Galapagos. Het biotechbedrijf verloor 8,7 procent aan beurswaarde, nadat het op basis van nieuwe studieresultaten afziet van de indiening van een aanvraag bij de Europese toezichthouder voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn. Een teleurstelling, oordeelde Jefferies. Just Eat Takeaway leverde 2,0 procent in.

In de AScX won vastgoedfonds Wereldhave 3,9 procent na cijfers.

De resultaten van Marel waren volgens zakenbank Jefferies veel beter dan verwacht. En dat werd beloond met een koerswinst van 7,7 procent.