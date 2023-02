Beursblik: overtuigende cijfers Fagron Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Fagron in de tweede helft van 2022 bieden meer plussen dan minnen. Dit vindt analist Frank Claassen van Degroof Petercam, die sprak van bemoedigende resultaten. Hoewel de autonome groei door de ontwikkelingen in Brazilië wat mager was, overtroffen de resultaten wat betreft de REBITDA en de vrije kasstroom de verwachtingen van de bank. De margeverbetering in de tweede jaarhelft versus de eerste noemt Claassen een belangrijke ontwikkeling. Fagron verwacht gedurende 2023 een autonome omzetgroei van 5 tot 10 procent en een toename van de winstgevendheid, wat grotendeels in lijn is met de verwachtingen. De sterke groeivooruitzichten van Fagron op autonome basis en de aantrekkelijke Buy-and-Build-strategie van het bedrijf worden door de markt niet op waarde geschat. Als Fagron simpelweg aan de verwachtingen voldoet, kan het vertrouwen van de beleggers snel terugkeren en dit moet leiden tot een hogere waardering voor het aandeel op de beurs, denkt Degroof. Claassen vindt het aandeel ondergewaardeerd en handhaaft daarom een koopadvies met een koersdoel van 21 euro. Het aandeel Fagron wint donderdag maar liefst 16,0 procent.

